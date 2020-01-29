ووفقا لكاتب السير الذاتية للقصر الملكي، روبرت لاسي، فإن الأميرتين من أقوى المرشحين لتولي مهام دوق ودوقة ساسكس، عقب قرار الأمير هاري وزوجته، بالتنحي عن أدوارهما العليا في العائلة الملكية.

ويشير لاسي، إلى ضرورة تنصيب شخصين مكان هاري وزوجته، قائلا: "إذا خرج اثنان، يجب أن يحل آخران مكانهما، ويجب أن يكونا في هذه الحالة بياتريس وأوجيني، فهما الخيار الأكثر وضوحا"، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقد صدر بيان للملكة، في وقت سابق، بينت فيه تفهمها واحترامها لقرار ورغبة الأمير هاري وميغان في بدء حياة جديدة.

وبعد فترة وجيزة، أصدر قصر باكنغهام، بيانا إضافيا أكد فيه أن، هاري وميغان لن يتلقيا تمويلا من الأموال العامة، ولن يتمكنا من استخدام ألقابهما الملكية بعد الآن.