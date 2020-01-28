وأثار نجما كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو ولويس فيغو، الجدل بتغريدتين متطابقتين تماما على حسابيهما بموقع "تويتر"، مع اختلاف الصورتين التي اختارها كل منهما.

وكان رونالدو صاحب السبق في نشر التغريدة، التي كتب فيها: "حزين جدا لسماع الخبر المؤلم بشأن وفاة كوبي وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة حقيقية ومصدر إلهام لكثيرين. أرسل التعازي إلى أسرته وأصدقائه ولأسر كل من قتلوا في الحادث. ارقد في سلام يا أسطورة".

وختم مهاجم يوفنتوس الإيطالي تغريدته برمز تعبيري (إيموجي) لقلب، مع صورة لبراينت ممسكا بكرة سلة.

وبعد نحو 3 ساعات، نشر فيغو الذي اعتزل كرة القدم قبل سنوات، تغريدة متطابقة تماما، ولم ينس أن يختمها بالقلب ذاته الذي استخدمه رونالدو، لكنه أرفقها بصورة تجمعه بأسطورة الـ"إن بي إي".

وكانت التغريدة "المنسوخة" سببا في تعرض فيغو لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أنه لم يكلف نفسه بكتابة ولو جملة صغيرة للتعبير عن مشاعره بشأن الحادث المأساوي.

ويعد رونالدو وفيغو، إلى جانب أيزيبيو، أبرز 3 لاعبين عرفتهم كرة القدم البرتغالية على مر العصور، وينظر إليهم كأساطير للعبة على مستوى البرتغال وأوروبا والعالم.