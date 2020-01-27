وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا احتضان الأب لطفلته والتصاقهما بجدار مجاور لسكة القطار الذي كان يسير بسرعة كبيرة.

وأوضحت مواقع مصرية أن الحادثة جرت في محطة سكة حديد الإسماعيلية شمال شرقي البلاد.

وقال بعض الحضور إن الفتاة كانت مغمى عليها، وسط صدمة وذهول من الموجودين وهم يدعون الله لإنقاذهما من الموت.

وقال ناشطون إن "القطار لم يتوقف عن السير، لمدة دقيقتين متتاليتين، ظل طوالهما الأب محتضنا ابنته بشدة".

وأوضح أحدهم أن الفتاة كانت تحتضن والدها، ولو أنها حركت يدها قليلا ربما كانت فقدت ذراعها أو حتى حياتها.