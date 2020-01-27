ووفق ما ذكر موقع مجلة "فورتشن" الأميركية، فإن الشركة وقعت شراكة لافتتاح 8 فنادق أو أكثر في عدد من مدن الولايات المتحدة، مضيفا أن أول فندق سيجري افتتاحه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، في وقت لاحق من العام الجاري.

ويمثل تصميم الفندق المنشور شعار الشركة العالمية الشهير بخطوطه الثلاثة الانسيابية مما يجعله أشبه بعلامة مميزة.

وتابع "وقعت آتاري الشراكة مع شركة "True North Studio" للعقارات، ومجموعة "GSD" لتدشين فنادق خاصة بها تحمل علامتها التجارية"، مشيرا إلى أنه وفقا للشراكة، فستحصل آتاري على 5 في المئة من إيرادات هذه الفنادق.

وبعد فينيكس، يتوقع أن يتم افتتاح فنادق "آتاري" في كل من أوستن وشيكاغو ودنفر ولاس فيغاس وسان فرانسيسكو وسان خوسيه وسياتل.

ولم يستبعد المصدر أن تقوم الشركة بتدشين فنادق جديدة في مدن أخرى في أميركا أو بقية العالم، وذلك حسب ما تنص عليه الشراكة الموقعة.

هذا وستضم فنادق "Atari" مناطق مشتركة تركز على عالم ألعاب الفيديو، كما ستشمل ملعب أتاري للألعاب وقاعات للاجتماعات والمناسبات ومساحات عمل مشتركة ومطاعم وحانات وصالة رياضية.

وتستهدف فنادق آتاري المسافرين من رجال الأعمال والعائلات.