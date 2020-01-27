ووفقا للصحيفة، تنعكس نجومية محمد صلاح على مجموعة السيارات التي يمتلكها، والتي تشمل مجموعة من أفخم السيارات.

وأضاف صلاح سيارة بنلتي كونتينينتال جي تي، التي تبلغ قيمتها 210 آلاف دولار، لقائمة سياراته الفارهة، وذلك في صور ظهرت الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة إن سيارة بنتلي كونتينتال جي تي هي السيارة الثانية من ناحية الشعبية، بالنسبة للاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد سيارة رينج روفر ذات الدفع الرباعي.

وبالإضافة للبنتلي، ذكرت الصحيفة أن صلاح يمتلك سيارة لامبورغيني أفينتادور، ذات الشعبية الكبيرة بين لاعبي الكرة.

كما نشرت الصحيفة صورة لصلاح وهو يصل لمقر التدريب مع فريقه ليفربول، بسيارة دفع رباعي من نوع مرسيديس جي إل أي، بيضاء اللون.

كما لم يزعج سعر سيارة "مرسيديس إس إل إس" الرياضية المرتفع، والذي يصل لأكثر من 230 ألف دولار، النجم المصري، الذي يمتلك واحدة منها، وفقا للصحيفة.

يذكر أن راتب صلاح يبلغ 260 ألف دولار أسبوعيا، مع فريقه ليفربول.

كما اقتنى صلاح سيارة من نوع "أودي كيو 7"، فور تعاقده مع ليفربول، قادما من روما الإيطالي، وهي سيارة دفع رباعي من شركة أودي الألمانية.

ونوهت الصحيفة إلى أن بداية صلاح لم تكن بتلك "الرفاهية"، وكانت سيارة تويوتا كامري الاقتصادية واحدة من أولى السيارات، التي اقتناها هداف البريميرليغ خلال الموسمين الأخيرين.