ويعد هذا المهرجان الذي تأسس في 2004 أضخم مهرجان فني وثقافي بالخليج ويسلم جائزته بشكل سنوي "لأصحاب العطاءات الاستثنائية على مر حياتهم في مجال الفنون والثقافة".

وقال الفخراني (74 عاما) عقب تسلمه الجائزة في كلمة مرتجلة "آثرت ألا أعد كلمة رسمية لهذه المناسبة وقررت أن ألقي كلمة عفوية من القلب تماما مثل هذه الجائزة التي تعبر عن المحبة النابعة من القلب".

وأضاف "هذه الجائزة أسعدتني جدا باختلافها عن كل الجوائز، أولا لأنها من أبوظبي وعندما تذكر أبوظبي يتداعى على الفور اسم الشيخ زايد الذي له محبة كبيرة في قلوب المصريين والعرب جميعا، وثانيا لأني في البداية اعتذرت عن الجائزة لارتباطي بالمسرح حاليا وعدم استطاعتي السفر إلى الإمارات فكانت المفاجأة أن القائمين على الجائزة رحبوا بالقدوم إلى مصر وتسليمها لي هنا".

وتقام الدورة السابعة عشرة من مهرجان أبوظبي في مارس وأبريل ويشمل البرنامج 46 فعالية في 15 موقعا بأنحاء الإمارات بمشاركة أكثر من 380 فنانا عالميا و19 مؤلفا موسيقيا من 66 دولة.