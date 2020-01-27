وكان كوبي يسافر مع ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل في طائرة هليكوبتر يمتلكها عندما سقطت.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس في تويتر إن خمسة أشخاص قُتلوا في حادث تحطم هليكوبتر في كالاباساس ولم يكن هناك ناجون.

وقال موقع تي.إم.زي إن برايانت (41 عاما) اعتاد السفر بطائرة هليكوبتر منذ أن كان لاعبا في صفوف لوس أنجليس ليكرز وكان يذهب إلى المباريات في طائرة هليكوبتر من طراز سيكورسكي إس-76.

وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفين خلال المواجهة أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

وكانت آخر تغريدة لبراينت عبر حسابه على تويتر "ما زلت تتقدم باللعبة (كرة السلة) إلى الأمام الملك جيمس. كل الاحترام لك صديقي"، مع وسم "33644" في إشارة إلى النقاط التي باتت في رصيده.

وغرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه على تويتر بالحادثة واصفا إياها بالفاجعة.