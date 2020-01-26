وكشف موقع "بيزنس إنسايدر" أبرز 10 بروتوكولات ملكية، سيتخلص منها الزوجان، بعد إعلانهما "التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي".

التعامل مع الجماهير

أكد خبير آداب السلوك والخادم السابق للأمير تشارلز، غرانت هارولد، لموقع "بزنس إنسايدر"، بأنه من المرفوض أن يلمس أفراد العائلة المالكة جماهيرهم.

وقال: "بالإضافة إلى الناحية المتعلقة بالآداب الملكية، فإنه يشكل خطرا أمنيا كبيرا إذا تمكن شخص ما من الاقتراب لدرجة تمكنه من لمس أفراد العائلة المالكة".

التواقيع

عندما طلب منه التوقيع للجماهير، قيل إن تشارلز أجاب بالقول: "أنا آسف، لا يسمحون لي بذلك"، وفقا لتقارير سابقة.

وكسرت ماركل هذا القانون الملكي بتوقيعها على كتاب لفتاة صغيرة عام 2018.

التمثيل

باستطاعة ميغان ماركل العودة للتمثيل، حيث لن تكون ملزمة بالتوقف عن العمل، بسبب تخليها عن مهامها كدوقة لساسيكس.

وسبق لميغان أن مثلت دورا في مسلسل "سوتس" الأميركي الشهير، قبل أن تعتزل التمثيل بسبب ارتباطها بالأمير هاري.

لا لتمثيل الملكة

لن يفرض على الزوجين من الآن فصاعدا تمثيل الملكة إليزابيث الثانية، في المناسبات الملكية الرسمية، داخل وخارج بريطانيا، في دول الكومونويلث.

تعميد الطفل

لن يضطر هاري وميغان إلى تعميد أبنائهما على الطريقة الملكية بعد الآن، والذي يتم بتغطية الطفل برداء خاص متوارث لأجيال، وباستخدام مياه من نهر الأردن، وهو ما تم تطبيقه في تعميد ابنهما الأول آرتشي.

النداء بالاسم

وفقا لمصادر مقربة من هاري وميغان، أعلن الزوجان سعادتهما بأن يبدأ الناس بمناداتهما باسميهما الأولين، من دون استخدام عبارة "صاحب السمو الملكي"، وهي العبارة التي فرضت على كل من يناديهما من العامة أو الصحفيين أو الدبلوماسيين، في السابق.

الحب العلني

باستطاعة هاري وميغان الآن إظهار "مشاعر الحب" لبعضهما البعض في الأماكن العامة، مثل تبادل القبل أو التقرب من بعضهما البعض، وهو ما كان مرفوضا بالسابق.

الشكاوى مسموحة

بتنازلهما عن المهام الملكية، يستطيع الزوجان الآن الحديث عن المشكلات التي يواجهونها في أي من نواحي حياتهما للصحافة أو للعامة، وهو ما كان غير مقبول في السابق.

الزي البسيط

من المتوقع أن تعود ميغان ماركل لارتداء ملابس أكثر "بساطة" في حياتها اليومية، بعد أن التزمت بملابس "ملكية" يختارها مختصون، خلال فترة عملها كدوقة لساسيكس.

مظهر هاري الجديد

تم رصد الأمير هاري بنفس السترة السوداء من نوع "جي كرو"، والتي تبلغ قيمتها 170 دولار، مرارا وتكرارا، بسبب الالتزام الملكي.

أما الآن، فمثل زوجته، سيستطيع الأمير هاري التخلي عن قواعد الزي الملكي الصارمة، وخاصة أنه لن يحضر عدد كبير من المناسبات الملكية التي كان ملزما بحضورها.