ونشر صلاح على حسابه في "تويتر" فيديو وصور للنجم المصري خلال تصويره من زوايا عدة لإعداد التمثال الشمعي وعرضه في المتحف الشهير.

كما ظهر صلاح في الصورة بينما يضع المصممون في المتحف عين من الشمع بجوار وجه نجم ليفربول لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.

وكشف متحف "مدام توسو" في لندن عن تجهيزاته لتصميم تمثال جديد للنجم المصري، حيث يستعد لضم تمثال محمد صلاح إلى مجموعة تماثيل المشاهير بمختلف المجالات حول العالم التي يقتنيها المتحف.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبدى نجم ليفربول حماسه الكبير لهذا العمل قائلا: "إنني متحمس للغاية بالعمل مع صناع متحف (مدام توسو) لعمل تمثالي الأول على الإطلاق".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صلاح جلس مع خبراء متحف "مدام توسو" للشمع، مشيرة إلى أنه سيكون أول لاعب بفريق "الريدز" يصنع له المتحف تمثالا منذ نحو 10 أعوام عندما قام بعمل تمثال أيضا للقائد السابق للفريق، ستيفن جيرارد، فيما يعد أول لاعب عربي يتم عمل تمثال له داخل المتحف.

من جانبه، قال المدير العام لمتحف "مدام توسو": "نبدأ عام 2020 بهذا الإعلان الذى يسعد بالتأكيد محبى كرة القدم حول العالم. كمهاجم مصري وبطل لدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع ليفربول، يعد (مو صلاح) نجما عالميا في قمة مسيرته. ونعلم بأن الجمهور سيحب رؤيته ببيت المشاهير الذى يستحق الانتماء إليه".