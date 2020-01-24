وتم إيقاف الراكب، الذي وصل من أمستردام في وقت مبكر من صباح الجمعة، وبعد تفتيش حقائبه تم اكتشاف نحو 60 غراما من ثلاثة أنواع مختلفة من المخدرات ذات التأثير النفساني.

وقال جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، إن المضبوطات تشمل الحشيش والميثامفيتامين ومادة "إم دي إم إيه" المعروفة باسم "اكستاسي"، إضافة إلى 60 قرصا من مسكنات الألم المحظورة.

وأضاف عبد الفتاح أن الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته، احتُجز ويواجه تهما قانونية.