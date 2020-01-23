وأضافت الصحيفة أن إعادة فتح المقصد السياحي الأشهر في العاصمة مؤجل "لحين إشعار آخر".

وقررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع، على مدينة ثانية، لتعزل بذلك أكثر من 18 مليون مواطن، بهدف منع انتشار وباء كورونا المستجدّ الذي دفع السلطات حول العالم لاتخاذ تدابير وقائية طارئة.

ستتوقف في المدينة، التي يقطنها 7.5 مليون نسمة، والواقعة على بعد 70 كيلومترا نحو شرق ، حتى إشعار آخر في نهاية النهار. وأعلنت بلدية هوانغانغ أن حركة القطارات ستتوقف في المدينة، التي يقطنها 7.5 مليون نسمة، والواقعة على بعد 70 كيلومترا نحو شرق ووهان ، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.

وعزلت السلطات الصينية أكثر من 11 مليون مواطن، الخميس في مدينة ووهان، في محاولة وقف تفشي فيروس جديد قاتل أصاب المئات، وانتشر في مدن عدة، ودول أخرى، خلال عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تشهد ازدحاما في السفر داخل وخارج الصين.

وقالت صحيفة "بكين نيوز" الرسمية، نقلا عن مصدر لم تسمه، إن مدينة ووهان التي ظهر فيها المرض سوف تبني مستشفى يُكرس فحسب لعلاج المصابين بالمرض على أن تكتمل في ستة أيام.

وتعيش الصين على إيقاع تأهب وإجراءات صحية عديدة، بسبب مخاوف من تفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

وأعلنت فيه السلطات الصينية، ارتفاع وفيات "كورونا" إلى 17 حالة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة أكثر من 500.

وينتظر أن تقرر منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق ما إذا كان تفشي المرض يستدعي إعلان حالة الطوارئ عالميا.

وتم الإبلاغ عن فيروس كورونا في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة ووهان، التي تقع وسط الصين، قبل أن ينتشر الوباء في أرجاء عدة في البلاد.

وهذا الفيروس هو نوع جديد من عائلة فيروسات الكورونا التي قد تسبب أمراضا غير مؤذية لدى الإنسان كالزكام، لكنها قد تكون مصدر أمراض قاتلة مثل السارس.