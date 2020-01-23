وفوجئ جورج كونداش بصندوق غريب متروك على رصيف بالقرب من جهاز صرف آلي تابع لأحد البنوك، ليكتشف عندما فتحه أنه مليء بالمال.

وكان رجال أمن مسلحين يفرغون الأموال الموجودة في جهاز الصرف الآلي، عندما نسي أحدهم الصندوق في الشارع.

وقرر كونداش حمل الصندوق وأخذه إلى سيارته والابتعاد عن المكان، حسب ما أظهرت الكاميرا، إلا أنها لم توثق محطته التالية.

ولكن تبين أن الرجل حمل النقود، وتوجه بها إلى جهة ائتمانية رسمية في ويستلاند بولاية ميشيغان، حيث سلمها للعاملين هناك.

وقال كونداش لمحطة تلفزيونية تابعة لشبكة "سي إن إن": "دخلت إلى المكان وقلت للعاملين (هل هناك مكافأة مقابل العثور على 40 ألف دولار؟)، ووضعت الأموال على المنضدة، بينما ظهرت علامات الذهول على وجوه العاملين".

وقال مسؤول في البنك الذي يعود له جهاز الصرف الآلي، إنه في حال لم يسلم كونداش النقود، فإنه كان سيتصل بالشرطة ويبلغها برقم سيارته الذي ظهر في تسجيل المراقبة، لافتا إلى أنه تم تقديم مكافأة للرجل الشهم، دون أن يكشف عن قيمة المبلغ.