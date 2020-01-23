ووصف مكريغور الرئيس الأميركي "بالظاهرة"، وذلك ردا على تغريدة ترامب الثلاثاء، التي احتفل فيها بالذكرى الثالثة لتسلمه الرئاسة بشكل رسمي.

وكتب مكغريغور: "رئيس استثنائي. من المرجح هو الأعظم عبر التاريخ. أو على الأقل واحد من بين الأعظم، بينما يأتي خلفا للعديد من العمالقة الذين سبقوه. ليست مهمة سهلة. وهو لا يزال في بداية ولايته".

واختتم مكغريغور التغريدة مهنئا شعب الولايات المتحدة بيوم مارتن لوثر كينغ جونيور، الذي صادف الاثنين الماضي.

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا على موقع تويتر، بين مؤيد للمقاتل الإيرلندي من مناصري ترامب، وبين معارض له.

ولطالما أثارت تصريحات مكغريغور الجدل في السابق، لكنها المرة الأولى التي يشارك فيها بآرائه بشأن السياسة الأميركية.

وعاد مكغريغور للقتال الأحد الماضي، عندما هزم الأميركي دونالد سيروني بالضربة القاضية، في نزال لم يستمر أكثر من 40 ثانية.