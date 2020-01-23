وقالت خالدة سليمان محجوب من مركز بحوث الحياة البرية في السودان إن الأسود الهزيلة تنتمي إلى سلالات مهمة لا تتواجد سوى في مناطق محدودة بما في ذلك جنوب شرق السودان وإثيوبيا.

وأضافت أنه لم يتضح على وجه التحديد من أين أتت الأسود ولكن الأقفاص الموجودة في حديقة القرشي التي كانت محفوظة فيها تقيد حركتهم.

ويتم الآن علاج الأسود بعد نداء من مركز بحوث الحياة البرية في السودان وحملة على الإنترنت تشير إلى محنتها.

وتستقبل حديقة القرشي عددا قليلا من السياح بإيرادات شحيحة. وعانى السودان عقودا من الصراع الداخلي والعزلة الدولية، وهزته شهور من الاحتجاجات وانتفاضة سياسية في العام الماضي