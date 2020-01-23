وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أعلنت دولة الإمارات اليوم من دافوس مشاركتها وانضمامها لأكبر حدث إنساني للقضاء على الفقر".

وأشار إلى أن هذا الحدث "يشاهده أكثر من مليار ونصف المليار مشاهد.. بمشاركة 10 مدن عالمية".

وأوضح في التغريدة نفسها أن الموعد جرى تحديده في يوم 26 سبتمبر القادم.

ويتعلق الأمر بحفل "غلوبال غول لايف"، الذي ستحتضنه دبي وتشرف على تنظيمه منظمة "غلوبال سيتزن" العالمية، التي تسعى من خلال برامجها ومشاريعها إلى حشد صوت جماعي للمواطنين العالميين الفاعلين بهدف وضع حد لمشكلات الفقر المدقع حول العالم بحلول العام 2030.

وجاء الإعلان على هامش مشاركة الإمارات في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في سويسرا، من خلال وفد رسمي رفيع المستوى، وذلك ضمن جلسة "إعادة تصور أكبر التحديات في العالم".

وستكون دولة الإمارات ضمن عشر دول في العالم تستضيف بشكل متزامن أكبر حدث إنساني في العالم عابر للقارات الخمس، ويستمر على مدى عشر ساعات متواصلة من البث المباشر، ويتابعه أكثر من مليار ونصف شخص.

وسيقام حفل "غلوبال غول لايف" هذا العام تحت شعار "الحلم القابل للتحقيق".