وأعد المطعم في البداية قطعا مستطيلة من عجين البيتزا بطول متر، ثم جمعها معا وأضاف إليها الطهاة صلصة الطماطم وجبن الموتزاريلا.

ثم أضيفت إليها أوراق الريحان والزعتر وزيت الزيتون.

وأفاد مطعم بيليغريني أن الأمر استغرق نحو 4 ساعات ونتج عنه 4 آلاف قطعة بيتزا، فيما ذهبت العائدات إلى خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز.

وانتشر مقطع فيديو للبيتزا على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا دهشة الكثير من المستخدمين من حجمها الكبير.

وتتفوق البيتزا الإيطالية بطولها على بيت الأوبرا الشهير في سيدني، الذي يصل ارتفاعه لـ65 مترا، كما تمثل البيتزا ثلث طول برج إيفل، البالغ ارتفاعه 300 مترا.

واجتاحت العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة أنحاء من الساحل الشرقي لأستراليا، الخميس، فيما جددت الآمال في إطفاء بعض حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح البلاد، أو على الأقل التخفيف من شدتها.

واستغلت فرق مكافحة الحرائق، شرقي أستراليا، تحسن ظروف الطقس، يوم الأحد، للسيطرة على حرائق الغابات، وذلك قبل ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة.

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.

وتقول سلطات الإطفاء إنه لا يزال هناك 85 حريقا مشتعلا في أنحاء مقاطعة نيو ساوث ويلز، الخميس، لم تتم بعد السيطرة على 30 منها، و19 حريقا مشتعلا في فيكتوريا.