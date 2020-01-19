وقال طلال عفيفى، رئيس ومؤسس المهرجان، إن المهرجان يحتوي على 81 فلم تم اختيارها بعناية فائقة بواسطة خبراء سنمائين، منها الفيلم الذي يفتتح به المهرجان "الخرطوم أوف سايد"، ومجموعة من الأفلام وجدت الإشادة وفازت بجوائز عالمية.

وأضاف أن المهرجان يأتي في ظل ظروف مختلفة وعهد من الحرية والانفتاح وأن النسخة السادسة من المهرجان ستكون لتخليد ذكرى السينمائي السوداني سعيد شريف.

وأشار إلى أن هذه نسخة من المهرجان "تحتفي ببشاير سودان جديد وعودة الندى على زهرة السينما السودانية بالتوازي مع استحقاقات كفاح ممتد ونضال راسخ رسم ملامح ثورة شعبنا في ديسمبر المجيد".

‎وقال إن هذه النسخة من مهرجان السودان للسينما المستقلة "مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين نحو الحياة الأكرم والانعتاق".

من جانبها، قالت إيلاف الكنزي، المدير التنفيذي للمهرجان، إن المهرجان يقام سنويا، وتعرض أفلامه في 9 أماكن، ويحتوي على عروض للحكايات والسرد القصصي والعديد من الورش التي ستقدمها فرق مختصة.

وأضافت الكنزي أن المهرجان سيضم مسارات متعددة وأفلاما مختار بعناية، منها 30 فيلما طويلا تعرض لأول مرة في السودان، وأخرى تعرض لأول مرة في إفريقيا.

وأوضحت أن هنالك 9 أفلام سودانية تتنافس على جائزة حسين شريف، أفضل فيلم سوداني، إضافة إلى أفلام سودانية طويلة تعرض خلال فترة المهرجان.

وأشارت إلى أن مهرجان السودان للسينما المستقلة يقدم أيضا ورش عمل تغطي جوانب مختلفة في إنتاج الأفلام، منوهة إلى أن كل موزعي الأفلام أكدو عرض أفلامهم من غير مقابل.