وأفادت الشركة في بيان: "نجري عمليات التحديث اللازمة ونعمل مع إدارة الطيران الفدرالية على تقديم هذا التغيير، ونبقي زبائننا ومزودينا على علم" بآخر المستجدات.

وأضافت: "ضمان أن طائرات 737 ماكس آمنة وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية قبل عودتها إلى الخدمة، في مقدمة أولوياتنا".

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن طبيعة المشكلة، لكن بحسب مصدر مطلع، يتسبب الخلل بتعطيل برامج أخرى على الطائرة عند تشغيلها.

وأفاد المصدر أن "بوينغ" اكتشفت المشكلة الجديدة خلال "مراجعة تقنية" الأسبوع الماضي، واصفا الخلل بـ"البسيط"، ومضيفا أن عليه ألا يتسبب بتأجيل عودة الطائرة إلى الخدمة.

وتراجع بيونغ حاليا مع إدارة الطيران الفدرالية التعديلات التي تم إدخالها على برنامج التحكم المعروف بنظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي أيه إس)، الذي اعتبر السبب وراء تحطم طائرتي رحلة "لايون إير" الإندونيسية، وتلك التابعة للخطوط الإثيوبية، في حادثتين تسببتا بمقتل ما مجموعه 346 شخصا.

وتم تعليق استخدام طائرات "ماكس 737" حول العالم منذ 13 مارس 2019.

ويتعين على سلطات الطيران المدني تحديد التدريب الذي سيحتاج إليه الطيارون على "ماكس 737"، وتحديد موعد لرحلة تجريبية قبل إعادة الطائرات إلى الخدمة.

وكلفت الصعوبات التي واجهتها "ماكس 737" مجموعة "بوينغ" أكثر من 9 مليارات دولار، في وقت يتوقع أن تتفاقم الكلفة، بينما اضطرت إحدى الشركات الرئيسية المزودة لها لتسريح 2800 موظف.