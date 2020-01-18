ويظهر الفيديو طفلا يتوجه نحو سيارة دفع رباعي من نوع "مرسيدس"، في طريق تحيط به الأشجار من الجانبين، بمدينة ألماتي عاصمة كازاخستان.

وفي لقطات أخرى، بدأ الطفل يقود السيارة بمفردة بسرعة كبيرة، قبل أن ينتهي الفيديو دون أن يعرف أين يتجه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الوالدين تركا طفلهما الذي يبلغ 6 أعوام يقود سيارتهما، في تصرف متهور وغير معتاد.

واكتفى الوالدان بتصوير الطفل ونشر فيديو الحدث على شبكات التواصل الاجتماعي، لتسارع السلطات إلى استجوابهما، رغم أنه لم يحدث مكروه للطفل.

وغرمت السلطات الوالدين بمبلغ مقداره ما يعادل 333 دولارا أميركيا.

وقال متحدث باسم الشرطة في كازاخستان، إنه حتى لو كان الطفل يقود السيارة على نطاق صغير، فلا يمكن تجاهل المخاطر المحتملة.

وأضاف أن الوالد كان يجب أن يكون على علم بذلك، مؤكدا أن الأخير أقر بخطئه وتعهد بعدم تكرار الفعل مرة أخرى.