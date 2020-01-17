وقالت سارة إبراهيم، نجلة الفنان الراحل في تصريحات صحفية "إن والدها توفى بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان".

وبحسب موقع "اليوم السابع"، فقد تعرض إبراهيم فرح مطلع شهر يناير الجارى لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى.



لكنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق".

وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.

نادية رفيق

وتوفيت الفنانة المصرية نادية رفيق، صباح الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما، وذلك بعد رحلة عطاء فنية حافلة بالأعمال الدرامية المميزة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كما سارع فنانون من مختلف الأجيال بمواساة أسرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت "رويترز".

ولدت الفنانة الراحلة باسم عفاف علي كامل الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين شاركت في فيلم (الناصح) أمام إسماعيل ياسين، ومن إخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

وتجاوز رصيد ماجدة الفني 60 فيلما سينمائيا بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل (السراب) عن قصة لنجيب محفوظ و(أنف وثلاث عيون) عن قصة لإحسان عبد القدوس و(الرجل الذي فقد ظله) عن قصة لفتحي غانم.

ماجدة الصباحي

وكانت مصر قد شهدت خلال أقل من يومين رحيل الفنانة المعروفة ماجدة الصباحي عن عمر ناهز 89 عاما، بعد مشوار فني طويل زخر بعشرات الأفلام.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كما سارع فنانون من مختلف الأجيال بمواساة أسرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت "رويترز".

ولدت الفنانة الراحلة باسم عفاف علي كامل الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين شاركت في فيلم (الناصح) أمام إسماعيل ياسين، ومن إخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

وتجاوز رصيد ماجدة الفني 60 فيلما سينمائيا بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل (السراب) عن قصة لنجيب محفوظ و(أنف وثلاث عيون) عن قصة لإحسان عبد القدوس و(الرجل الذي فقد ظله) عن قصة لفتحي غانم.