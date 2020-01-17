فقد أعلن وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، الجمعة، أنه بات أبا، وأنه سيكون أول وزير في الحكومة يحصل على إجازة أبوة.

قال كويزومي خلال مؤتمر صحفي في طوكيو إن الأم، والطفل الذكر، يتمتعان بصحة جيدة، وإنه يشعر بالارتياح والسعادة لأنه حضر الولادة.

وكان كويزومي أعلن، الأربعاء، أنه سيأخذ إجازة أبوة بعد ولادة طفله الأول، ليكون مثالاً جيدًا للآباء العاملين في اليابان، حيث يتغيب الرجال إلى حد كبير عن تربية الأطفال.

وقوبلت إجازة الأبوة باهتمام كبير على الصعيدين المحلي والدولي.

لكن كويزومي قال إنه يأمل في خلق مجتمع لا يكون فيه أخذ إجازة أبوة خبراً تتناقله وسائل الإعلام، بل أمر شائع.

ومع تراجع معدلات المواليد وشيخوخة السكان في اليابان، بدأت الحكومة مؤخرًا في الترويج لإجازة الأبوة.

ففي الشهر الماضي، اعتمدت سياسة تسمح للموظفين الحكوميين بأخذ إجازة أبوة لمدة شهر.

وقال كويزومي، الأربعاء، إنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر طفله، بشرط ألا يؤثر ذلك على واجباته في البرلمان ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن هناك إيجابيات وسلبيات لقراره.

وقال كويزومي "هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها وزير على إجازة أبوة، وكلما فعلت شيئًا غير مسبوق، يكون هناك نقد دائمًا"، وذلك وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وتطبق اليابان سياسات سخية فيما يتعلق بإجازة رعاية الأطفال، حيث تتيح للرجال والنساء أخذ إجازة مدفوعة جزئيًا لمدة تصل إلى 12 شهرًا.

وبينما تظهر الاستطلاعات الحديثة أن غالبية الموظفين من الرجال يأملون في الحصول على إجازة أبوة في المستقبل، فإن التغييرات تأتي ببطء حيث يأخذ القليل من آباء الأطفال حديثي الولادة إجازة بسبب الضغط الشديد للعمل.

وكويزومي هو نجل رئيس الوزراء السابق جونتشيرو كويزومي، ويعتبر مرشحا محتملا لتولي منصب رئيس الوزراء مستقبلا.

من جهته تحدث كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا إلى وسائل الإعلام الجمعة، وهنأ كويزومي على ولادة ابنه.