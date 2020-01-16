ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، كما سارع فنانون من مختلف الأجيال بمواساة أسرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكرت "رويترز".

ولدت الفنانة الراحلة باسم عفاف علي كامل الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين شاركت في فيلم (الناصح) أمام إسماعيل ياسين، ومن إخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

وتجاوز رصيد ماجدة الفني 60 فيلما سينمائيا بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل (السراب) عن قصة لنجيب محفوظ و(أنف وثلاث عيون) عن قصة لإحسان عبد القدوس و(الرجل الذي فقد ظله) عن قصة لفتحي غانم.

وأسست شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها بعض أفلامها مثل (هجرةالرسول) و(زوجة لخمسة رجال) و(العمر لحظة) و(جميلة) المأخوذة عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

وخاضت الراحلة تجربة إخراج وحيدة في فيلم (من أحب) الذي أنتجته وأخرجته وشاركت في كتابته مع صبري العسكري ووجيه نجيب عام 1966.

تزوجت من الممثل الراحل إيهاب نافع الذي شاركها بطولة عدد من الأفلام مثل (القبلة الأخيرة) و(النداهة)، وحصلت على جائزة النيل بمجال الفنون عام 2016، وهي أرفع جائزة مصرية، كما كرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.