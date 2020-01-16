وانتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 88 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 351 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إنها تستمر في تنفيذ "قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر لعام 2019".