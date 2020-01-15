والجرس الذي يزن 13.7 طن صامت إلى حد كبير منذ عام 2017 بسبب أعمال تحديث جار تنفيذها في برج إليزابيث الذي يضم الساعة، ولا يدق الجرس إلا في المناسبات المهمة مثل احتفالات عشية السنة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء يتحدث بعد أن رفضت لجنة في مجلس العموم اقتراحا بأن يدق الجرس وقت ترك التكتل الأوروبي "البريكست"، لأن ذلك سيكون مكلفا للغاية.

وقال جونسون إن تكاليف دق الجرس عند الساعة 2300 بتوقيت غرينتش يوم 31 يناير، لحظة خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، تبلغ 500 ألف جنيه إسترليني (648450 دولارا)، وأضاف أن الناس يمكن أن يتبرعوا من أجل ذلك، حسبما نقلت "رويترز".