ويعد حفظ الصور وسيلة للمستخدمين الآخرين للاحتفاظ بصورك في ملف خاص بهم، وإذا تعرفت على هذه الوسيلة فستكتشف أي من صورك شائعة بين أصدقاءك ومتابعيك.

في كل مرة يقوم شخص ما بحفظ صورتك، تظهر في ملف خاص به، حتى تقوم أنت بحذف الصورة، أو يقوم هو بإزالتها من خزانة الصور الخاصة به.

وعادةً لا يكشف تطبيق إنستغرام، الذي تمتلكه شركة فيسبوك، عن أي بيانات حول الصور المحفوظة للمستخدمين. لكن هناك خدعة ذكية تمكنك من معرفة عدد المرات التي تم حفظ كل صورة فيها.

كل ما عليك فعله هو تبديل حساب إنستغرام الخاص بك إلى حاسب خاص بالعمل Business Profile. وللقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات الخاصة بك وانقر فوق "التبديل إلى Business Profile".

ثم سيطالبك إنستغرام بالربط بين هذا الحساب وحساب خاص بالعمل مماثل على فيسبوك. ستحتاج أيضًا إلى اختيار فئة لملفك الشخصي - مثل "الصحة/الجمال" أو "مدونة شخصية".

أضف بعد ذلك عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وعنوانك الشخصي. لا تحتاج إلى ملء جميع هذه الحقول – عليك إكمال واحد منها فقط.

هذا كل شيء، فقد أصبح لديك ملف خاص بنشاطك التجاري، ويمكن إعادته مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ إحدى صورك بالضبط. لكن لا تزال هذه الميزة لن تكشف بالضبط عمن قام بحفظ الصور.