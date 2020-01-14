ولم يحصل بيت (56 عاما) قط على جائزة أوسكار عن أدائه التمثيلي رغم مسيرته التي بدأها قبل 30 عاما وترشيحه للأوسكار ثلاث مرات من قبل، لكنه يعتبر الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل ممثل في دور مساعد في حفل الأوسكار الشهر المقبل، وفقا لتقدير المراقبين، بعد أن انبهر النقاد بأدائه في الفيلم الذي أخرجه كوينتين تارانتينو.

ولعب بيت في الفيلم دور كليف بوث، وهو دوبلير ومرافق مخلص، يؤدي المهام الصعبة لنجم تلفزيوني غابت عنه الأضواء في ستينيات القرن الماضي.

وفاز بيت بجائزة غولدن غلوب عن دوره في الفيلم، كما تم ترشيحه لإحدى جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

ونال فيلم تارانتينو 10 ترشيحات للأوسكار الاثنين، من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل، حسبما ذكرت "رويترز".