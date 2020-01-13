ونشر آبي على حسابه الرسمي في "تويتر"، صورا ولقطات من زيارته للعلا، معلقا عليها بالقول "أود أن أتقدم بخالص الشكر على الضيافة التاريخية في صحراء العلا، التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي".

وفي العلا، التقى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، يوم أمس الأحد، مع شينزو آبي.

وقد صافح الرئيس الياباني فور وصوله المخيم الشتوي مستقبليه من الأمراء والوزراء، وسط ترحيب من الفرق الشعبية التي قدمت عروضا فنية من التراث الشعبي، الذي يقام في المناسبات السعودية قديما.

وخلال جلستهما في "بيت الشعر" اطلع الرئيس الياباني على التراث والثقافة السعودية الأصيلة.

وعقب اللقاء، عقد ولي العهد ورئيس الوزراء الياباني جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030 ، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وتعد العلا مدينة تاريخية بالسعودية، حيث تمثل إحدى الوجهات السياحية الجديدة التي سلطت عليها الأضواء خلال السنوات الأخيرة لما تضمه المدينة من إرث تاريخي عظيم، وطبيعة جبلية ساحرة، وطقس مثالي خاصة في فصل الشتاء.