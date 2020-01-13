وكانت صحف بريطانية قد أكدت قبل أيام، إن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري وافقت على تسجيل تعليق صوتي لصالح شركة ديزني، مقابل تبرع الشركة لجمعية خيرية معنية بحماية الأفيال.

ونشرت "سكاي نيوز" فيديو يكشف نقاشا دار بين الأمير هاري، والرئيس التنفيذي لشركة ديزني، روبرت آيغر، وهو يقنعه فيه بكفاءة ميغان في التمثيل الصوتي.

وقال هاري لآيغر خلال نقاش ودي دار بينهما خلال العرض الأولي لفيلم "ليون كينغ" في يوليو الماضي: "هي (ميغان) تقوم بالتمثيل الصوتي، هل كنت تعلم ذلك؟".

ورد عليه آيغر متعجبا: "بالفعل؟ لم أكن أعلم ذلك".

وأكمل الأمير هاري: "يبدو عليك الاندهاش، ولكنها بالفعل مهتمة بالعمل في ذلك المجال"، ليرد عليه آيغر: "بالتأكيد.. نود أن نجرب ذلك".

وبينما كان الأمير هاري يطرح فكرة تعيين زوجته مع ديزني، كانت ميغان منهمكة في حوار مع نجمي الغناء الأميركيين، بيونسيه وزوجها جي زي.

ولم تقدم الصحف البريطانية أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان، ولكنها أوردت أن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية.

وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".