وقدمت مسرحية «الصبخة»، لفرقة مسرح الخليج العربي الكويتية، إضافة إلى المسرحية التونسية «سماء بيضاء»، التي عرضت على مسرح محمود أبو غريب في المركز الثقافي الملكي، والتي تندرج ضمن العروض التي تنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي - لعام 2019. وفي سياق فعاليات اليوم الأول، قدمت مسرحية «رهين» من الجزائر. وتتواصل العروض مع مسرحيات متنوعة، منها: «كيميا» من سوريا. ذلك بجانب ندوات نقدية معمقة.

ويقدم المهرجان الذي يقام في بلد مختلف كل عام 15 عرضا مسرحيا ضمن مسارين، الأول غير تنافسي ويضم ستة عروض بينما الثاني يضم تسعة عروض تتنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي.

وإلى جانب العروض المسرحية يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 16 يناير 11 ندوة فكرية تناقش قضايا فنية مختلفة.

وكرم المهرجان في الافتتاح عشرة من المسرحيين الأردنيين من بينهم المخرج باسم دلقموني والمخرج حاتم السيد والممثل خالد الطريفي والممثل عبد الكامل خلايلة والممثلة نادرة عمران.