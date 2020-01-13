واعترض خفر السواحل الكويتي زورقا في المنطقة الشمالية المحظورة يتحرك بصورة مشبوهة مع إطفاء الأنوار الملاحية، وكان على متنه شخصان أحدهما لا يحمل أي إثبات للهوية.

وبعد التحقيق معهما اعترفا بوجود كمية من المخدرات كانت بحوزتهما مخبأة في "قاع البحر" وأرشدا عن مكانها، وتم انتشالها وتبين أنها 7 حقائب محكمة الإغلاق بداخلها مواد مخدرة وبعد تحريز الحقائب وتفتيشها تبين بأن بها 183 قطعة.

وعليه تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.