وفاجأ الزوجان العائلة المالكة، يوم الأربعاء، بإعلانهما التخلي عن مهامهما الملكية لقضاء المزيد من الوقت في أميركا الشمالية و"العمل على أن يصبحا مستقلين ماديا".

ولم تقدم الصحيفة التي تتخذ من لندن مقرا لها أي تفاصيل عن التعليق الصوتي الذي ستسجله ميغان.

وأورد المصدر أن ديزني ستقدم تبرعا في المقابل لجمعية (أفيال بلا حدود) الخيرية، ولم تذكر الصحيفة مصدر المعلومة.

ولم يصدر تعقيب فوري عن متحدثة باسم ميغان التي تحمل رسميا لقب دوقة ساسكس، وفق ما نقلت رويترز.