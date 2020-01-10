وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في الأردن، إن الفرق المتخصصة في الإنقاذ والغطس وفريق البحث والإنقاذ الدولي، ما زالت تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن الشاب العشريني الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء.

وأشار إلى أنه تم توزيع 10 مجموعات عمل، تضم فرق غطس وإنقاذ من عدد من مديريات الدفاع المدني في البلاد بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي.

وأوضح أن هذه المجموعات تعمل على نطاق واسع يمتد من وادي القمر وجسر الجندول وجسر الزواهرة وجسر الجديد وجسر السخنة وطواحين العدوان، وصولا إلى سد الملك طلال.

وبيّن الناطق الإعلامي أن عدد الأشخاص في الفرق المختلفة، يزيد على 250 شخصا، وجميعهم مجهزون بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة.

ولفت إلى أن هذه الفرق تبذل جهودا مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة سرعة جريان المياه ووجود الطمي والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل.

وذكرت تقارير محلية أردنية أن الشاب المفقود، كان يقود سيارته في منطقة عبور جسر، وداهمته المياه وجرفت المركبة إلى الوادي.

وأضافت أن الشاب صعد فوق السيارة وحاول طلب المساعدة، غير أن مياه السيل جرفته.