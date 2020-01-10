ووفقا لأخبار الطقس في السعودية، ولقطات فيديو، فقد سقطت الثلوج في بعض المراكز الشمالية من منطقة تبوك، خصوصا المراكز التابعة لمحافظة حقل كجبل اللوز والظهر علقان.

وقال موقع طقس العرب إن منطقة علقان في تبوك، القريبة من الحدود مع الأردن، شهدت تساقطا للثلوج الذي تراكم على الأرض وكساها باللون الأبيض.

ويضرب المنطقة منخفضا جويا، يتمركز داخل الأراضي السورية، صنف ضمن الدرجة الثالثة، وترافق مع كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وعادة ما تشهد المنطقة تساقطا للثلوج خلال المنخفضات الجوية العميقة والقوية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الأمطار هطلت الأربعاء، وصاحبها تساقط ثلوج خفيفة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك والقرى المجاورة له شملت هجرة النقيب وسمينة والبيضاء والركيه.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك والمدينة المنورة والجوف والحدود الشمالية وحائل)، في حين تستمر السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية للبلاد، كما تنشط الرياح السطحية على وسط وغرب السعودية.

وقالت الهيئة إنها "لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك، خصوصا جبل اللوز وعلقان والظهر.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك قد أعدت خطة شاملة للطوارئ، استعدادا لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج على بعض المراكز الشمالية من المنطقة.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري بسالكي الطرق التي يتوقع تساقط الثلوج عليها، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم المجازفة في الصعود للمناطق المرتفعة، أثناء تساقط الثلوج وتقنين الحركة قدر المستطاع.