في التفاصيل التي أوردتها شبكة "سي أن أن" الأميركية، الخميس، فقد أقدم رجل على أخذ أدوية دون أن يدفع ثمنها في حادثة وثقتها كاميرات المراقبة.

ورصدت الكاميرا رجلا، يرتدي قبعة وقفازات سوداء، حتى لا تتعرف عليه الشرطة وإخفاء أي آثار قد تقود إليه.

وبعدما تناول الأدوية التي يريد شراءها، ذهب لأمين الصندوق من أجل دفع ثمن الأدوية، لكنه أبرز ورقة للموظف كتب عليها: "أعطني كل المال الموجود لديك. آسف، لدي ابن مريض. لديك 15 ثانية".

وأظهرت الكاميرات الموظف وقد منحه مبلغا غير محدد، وضعه في كيس الأدوية الذي جلبه الرجل، وغادر الأخير المكان سريعا.

ووقعت السرقة في أحد أفرع سلسلة صيدليات "ريت إيد" الشهيرة في 3 يناير الجاري.

وقالت الشرطة الأميركية في مدينة فلادلفيا، حيث وقعت السرقة إن الرجل لم يشهر سلاحا خلال عملية السرقة، مشيرة إلى أنها لم تحدد هويته بعد.