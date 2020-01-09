وأفادت "سكاي نيوز"، الخميس، بأن الحادثة وقعت في جزيرة تنريفي الإسبانية في المحيط الأطلسي، السبت الماضي.

ويبدأ الفيديو الذي تبلغ مدته 18 ثانية، عندما يباشر الطفل المشي بخطوات متسارعة من نافذة الشقة الواقعة في الطابق الرابع باتجاه الشرفة.

وبدا أنه سينزل إليها، لكن الطفل الذي يبدو أنه في الثانية من عمره عدل عن رأيه وعاد يمشي فوق الحافة الضيقة إلى النافذة، حيث انتهى الفيديو.

وصور الفيديو بالصدفة، ابنة سائح كان يقيم في شقة في عمارة محاذية، وفقا لصفحة "أنا أحب تيرنيفي" على موقع "فيسبوك".

وقالت الفتاة إنها راحت توثق اللحظة، والخوف يسيطر عليها خشية أن يسقط الطفل من الارتفاع الشاهق، فيما خرج والدها مسرعا نحو المبنى المجاور في محاولة للقيام بشيء أو إخطار الأمن.

وذكرت صفحة "أنا أحب تيرنيفي" أن الوالدين كانا منشغلان بالاستحمام، حين خرج طفلهما إلى الحافة خارج المنزل.

ونال الفيديو على هذه الصفحة نحو 3.4 مليون مشاهدة، ونحو 25 ألف تعليق.

وانتقد كثيرون ما وصفوه بإهمال الوالدين في متابعة طفلهما، فيما شدد آخرون على ضرورة عدم الحكم قبل التعرف على كافة تفاصيل القصة.

وسأل أحد المستخدمين الصفحة عما حلّ بالطفل، فقالت إنه بخير.