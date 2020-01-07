وبحسب الصحيفة فإن محامي عائلة الطفل الراحل، والقاطنة في ولاية كاليفورنيا، قد أعلن موافقة الأسرة على ذلك المبلغ عقب التوصل إلى تسوية قضائية مع الشركة السويدية.

وبحسب عدة مصادر قضائية فإن تلك التسوية قد تكون هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا قتل الأطفال عن طريق الخطأ.

وأعلنت شركة إيكيا عبر متحدث رسمي أن أي تسوية لا يمكن أن تغير الأحداث المفجعة التي أصابت تلك العائلة، موجها آيات الشكر والامتنان لكل من ساهم في الوصول إلى تلك التسوية.

وكان الطفل جوزيف دودك قد لقي حتفه في 17 مايو 2017 بعد أن وقعت خزانة من 3 أدراج عليه، لتقوم الشركة السويدية لاحقا باستعادة وإتلاف 420 ألف قطعة من خزائن الأثاث بعد تلك الحادثة الأليمة.



ولاحقا قالت والدة الطفل إن ابنها كان سيبلغ من العمر خمسة أعوام في أبريل القادم

وتابعت: "لم يخطر بخلدنا أبدا أن يتمكن طفلنا ذو العامين من تحريك خزانة ملابس طولها 76 سنتيمتر لتقع عليه ويموت اختناقا".