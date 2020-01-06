وقالت سانا مارين، البالغة من العمر 34 عاما وثاني أصغر رئيس حكومة في العالم، إنها ستسمح للعمال والموظفين بقضاء المزيد من الوقت مع أسرهم وأحبائهم وممارسة هواياتهم وغيرها من جوانب الحياة ، مثل الثقافة.

وأوضحت قائلة: "أعتقد أن الناس يستحقون قضاء المزيد من الوقت مع أسرهم"، مضيفة أن "هذه الخطوة قد تكون التالية بالنسبة لنا في الحياة العملية".

وكانت مارين، قبل توليها منصب رئيسة الوزراء في فنلندا قد شغلت منصب وزير النقل، وأثناء شغلها ذلك المنصب، دعت أسابيع عمل أقصر لتحسين علاقة الموظفين وإنتاجيتهم، مع العلم أن ساعات العمل في فنلندا حاليا هي 8 ساعات وأيامه 5 في الأسبوع.

يشار إلى أن السويد كانت قد جربت، في العام 2015، قصر ساعات العمل في اليوم إلى 6 ساعات، ووجدت أن الموظفين أصبحوا أكثر سعادة وثراء وأكثر إنتاجية.

ولقيت دعوة مارين الترحيب على الفور بحماس من وزيرة التعليم وزعيمة تحالف اليسار لي أندرسون، التي قالت إنه من الأهمية بمكان "السماح للمواطنين الفنلنديين بالعمل بشكل أقل. إنها ليست مسألة الحكم بأسلوب أنثوي ولكن تقديم المساعدة والوفاء بالوعود للناخبين".

يشار إلى أن سانا مارين، وهي أم لطفلة لا تتجاوز العامين، تقود ائتلاف يسار الوسط مع 4 أحزاب أخرى ترأسها جميعها نساء، 3 منهن تحت سن الخامسة والثلاثين.