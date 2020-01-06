وحصل فيلم "1917" على جائزة أفضل فيلم درامي ونال مخرجه سام منديز جائزة أفضل مخرج، ليتفوق الفيلم بذلك على الفيلمين المتصدرين للتوقعات "قصة زواج" (ماريدج ستوري) و"الأيرلندي" (ذي أيرش مان) وكلاهما من إنتاج شركة نتفليكس.

وحصل فيلم (وانس آبون آتايم إن هوليوود) الذي أنتجته شركة سوني بيكتشرز على جائزة أفضل فيلم كوميدي، موسيقي، وخرج من الحفل بالنصيب الأكبر بثلاث جوائز.

وخرج فيلم (ذي أيرشمان) للمخرج مارتن سكورسيزي خالي الوفاض في ليلة مخيبة للآمال لمنصة البث الرقمي نتفليكس قد تؤثر على فرصها في حفل جوائز الأوسكار في فبراير.

ونالت الشبكة جائزة واحدة فحسب في سباق الأفلام، بعدما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مساعدة للورا ديرن عن دورها كمحامية طلاق قاسية في فيلم (ماريدج ستوري).

وفي أول حضور لها بموسم الجوائز، لم تنل منصة البث أبل تي في بلس التابعة لشركة أبل أي جائزة من الترشيحات الثلاثة لها عن مسلسل "البرنامج الصباحي" (ذا مورنينجشو).

وحصل المخرج منديز على جائزة أفضل إخراج عن فيلم "1917" الذي أنتجته شركة يونيفرسال، والذي لا يضم ممثلين معروفين وبدأ عرضه في الولايات المتحدة قبل عشرة أيام فحسب.

وحصل الممثل يواكين فينكس الذي جسد شخصية الجوكر والممثلة رينيه زلويجر التيجسدت شخصية المغنية جودي جارلاند في فيلم (جودي) على جائزتي التمثيل في فئة الدراما.

بينما نال الممثل تارون إيجرتون والممثلة أكوافينا جائزتي التمثيل في فئةالكوميديا/الأعمال الموسيقية عن فيلمي (روكت مان) و"الوداع" (ذا فيرويل).

وحصل المخرج كوينتن تارانتينو على جائزة أفضل سيناريو عن فيلمه (وانس آبونآتايم إن هوليوود) بينما نال الممثل براد بيت جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في الفيلم.