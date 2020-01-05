وقد قع الهجوم عندما كان الرجل يغوص قرب قاربه عند كول إيلاند قبالة إسبرانس بعد الساعة الواحدة مساء مباشرة، ولم يتم العثور على جثته حتى الآن.

وأكدت دائرة الصناعات الأولية وقوع الهجوم، قائلة إن "رجلا أصيب بجروح قاتلة بعدما نهشته سمكة قرش بيضاء". وقالت الشرطة إن امرأة كانت على متن القارب عولجت من الصدمة.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن "شرطة إسبرانس ومتطوعي الإنقاذ البحري في أستراليا الغربية انتشروا في المنطقة على متن سفن الإنقاذ البحري. وما زالوا يبحثون في المحيط عن الضحية".

وكان هذا هو الهجوم القاتل السادس عشر لأسماك القرش قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية منذ عام 2000.

وفي أبريل 2017، لقيت ليتيسيا بروير (17 عاما) حتفها بعد أن هاجمها قرش أبيض كبير أثناء ركبوها الأمواج مع والدها قبالة إسبرانس.