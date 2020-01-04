وانتشرت صورة شاحنة "بيك أب" التي نقلت الجثمانين وسط بغداد، وهي من نوع شيفروليه أميركية الصنع، الأمر الذي أثار السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسارت شاحنة "بيك أب" شيفروليه سيلفرادو الأميركية، مزينة بصور سليماني والمهندس، وسط حشود من المناصرين في بغداد، مع اعتلاء هتافات "الموت لأميركا".

وأصبحت لقطة مقدمة الشاحنة بشعار "شيفروليه" الذهبي الشهير، وسط الحشود، الأبرز خلال التشييع، وذلك لأنها تمثل تناقضا ملفتا، بين سخط المشيعين على الولايات المتحدة، بعد تنفيذها عملية جوية قتلت القياديين فجر الجمعة، وبين استخدامهم أحد أبرز منتجات الصناعة الأميركية، سيارة شيفروليه، لعملية تشييع القتلى.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .

وجاء مقتل سليماني بالضربة الأميركية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).