ونشرت ستيفاني كولمان مقطع فيديو على حسابها في "تويتر" تحكي فيه تفاصيل تعرضها للطرد من مطعم "تشيكن إكسبريس"، الواقع في مدينة فورت وورث.

وجاء في الفيديو، الذي لقي انتشارا واسعا على المواقع الاجتماعية، أن مدير المطعم طلب من كولمان العودة إلى منزلها، بسبب ارتدائها الحجاب خلال أوقات العمل.

ووفقا لشبكة "إيه بي سي" الإخبارية، قال المدير: "العمل يعني العمل، ولا يجب أن تكون له أي علاقة بالدين".

وتشير الشابة كولمان، البالغة من العمر 22 عاما، إلى أنها "اعتنقت الإسلام في أغسطس الماضي، وبدأت العمل مع هذا المطعم في أكتوبر".

وأضافت أنها اطلعت آنذاك على "كتيب العمل"، مبرزة أنه "لا يتضمن أي إشارة إلى عدم ارتداء الحجاب".

وأردفت قائلة: "الكتيب يتحدث على ضرورة المساواة بين مختلف الأديان. لذلك شعرت بالراحة حين بدأت العمل".

وقال محامي المطعم: "كولمان لا تواجه أي تمييز بسبب حجابها أو لكونها مسلمة. قرار إرسالها إلى منزلها كان بسبب نقص تدريب مدير المطعم، الذي، وللأسف، لم يأخذ الحرية الدينية بعين الاعتبار".

وأضاف أن "كولمان عادت لعملها بشكل طبيعي في اليوم الموالي، وكانت مرتدية الحجاب".

وتابع: "جرى تقديم اعتذار رسمي لكولمان عن الخطأ الذي حصل، وسيتم التطرق إلى هذه الواقعة خلال الدورات التدريبية المقبلة".

وذكر أنه "تم توبيخ مدير الطعم بسبب تصرفه، وسوف يتلقى المزيد من التدريب حول كيفية التعامل مع المواقف المماثلة في المستقبل".