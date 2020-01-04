وتقاسم الموظف أفكاره بهذا الشأن على موقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن وضع الأقفال على الحقائب لن يؤمن الحماية، بل على العكس من ذلك، فقد يجعلها هدفا محتملا للسرقة.

وأضاف أن الأقفال توحي لكثيرين بأن المسافر يخفي شيئا ثمينا في داخل الحقيبة، مؤكدا من تجربته أن القفل لن يردع السارقين عن العبث في أمتعة المسافرين.

وتفاعل زوار الموقع مع ما كتبه الموظف، وقالوا إن فك قفل الحقائب ليس بالأمر الصعب ولا يحتاج سوى إلى "قلم".

ومن جهة أخرى، حذر الموظف المسافرين من وضع عناوين منازلهم على الأمتعة، ذلك أنه يتيح اللصوص معلومة قد تساعدهم في سرقتهم لاحقا.