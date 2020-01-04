وأوقف جوناثان دي واتكينز (38 عاما) في 23 ديسمبر بعدما أبلغ أحد الجيران السلطات بالأمر، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأبلغ الجار الشرطة بأن واتكينز جاء إلى منزله وطلب سيجارة وكانت الدماء تلطخ ملابسه، وبعد أن سأله عما حدث قال له إنه كان يسلخ الكلاب.

لكن الجار لم يصدقه في البداية لأنه كان يعرف جيدا أنه كان مصابا بمرض عقلي في الماضي، غير أنه بعد ساعات رأى الجار ما بدا أنها جلود وجيف كلاب أمام الشرفة الأمامية لمنزل واتكينز.

وقال الجار للشرطة إنه فقد كلبين ويعتقد أن جارا آخر فقد كلبين آخرين أيضا.

وبعد تلقي البلاغ وجد أحد عناصر الشرطة واتكينز في منزله ولديه سكين وما بدت دماء على ملابسه.

وعندما سأله الشرطي من أين أتت الدماء، أجاب واتكينز قائلا "أصنع لنفسي معطفا من الكلاب"، بحسب مذكرة توقيف المتهم.

وأبلغ واتكينز الشرطي بأنه طعن الكلاب وسلخها.

وخلال جلسة استماع عقدت في 27 ديسمبر ، عين القاضي جيمي ماركوم محاميا للدفاع عن واتكينز وأمر باحتجازه دون كفالة، وإجراء فحص نفسي له.