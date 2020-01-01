وأضاءت الألعاب النارية سماء باريس، وكتب على قوس النصر عام 2020 بالليزر وسط حضور غفير.

وقبل احتفال فرنسا بالعام الجديد، احتفلت البحرين وروسيا والإمارات بدخول العام الجديد بإضاءة المعالم البارزة بالألعاب النارية.

ففي الإمارات، أضاءت سماء العاصمة أبوظبي بالألعاب النارية في كل من جزيرة المارية والكورنيش وغيرها من المعالم، كما أضاء برج خليفة وبرج العرب في دبي بالألعاب النارية احتفالات بقدوم العام الجديدة 2020.

وفي وقت سابق، انطلقت الاحتفالات بقدوم العام الجديد 2020، وكان سكان نيوزيلندا من بين أوائل من استقبلوا العام الجديد، وأضاءت الألعاب النارية التي أطلقوها السماء ليلا فوق أوكلاند.

واحتشدت جموع غفيرة في ميناء سيدني لمشاهدة الألعاب النارية الشهيرة التي تطلق في أستراليا عشية العام الجديد، على الرغم من دخان الحرائق الذي أحال لون سماء الليل في البلدات الساحلية القريبة إلى الأحمر القاني.

وقررت سيدني المضي قدما بعرض الألعاب النارية الذي تقيمه، على الرغم من مطالبة بعض المواطنين بإلغائه تضامنا مع المناطق التي تستعر فيها حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز وعاصمتها سيدني.

واستقبلت هونغ كونغ العام الجديد 2020 بالألعاب النارية التي تتمتع بشعبية عشية عيد الميلاد، إلا أن السلطات ألغت الاحتفالات في ميناء فيكتوريا لدواع أمنية في الوقت الذي نظم المحتجون المزيد من المظاهرات.