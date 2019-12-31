وأوضح الوزير خلال تصريحات تليفزيونية أن سعر التذكرة ستكون 400 جنيها مصريا ( 24.8 دولار) للأجنبي و200 جنيها مصريا (12.4 دولار) للطالب الأجنبي، أما بالنسبة للمصريين ستكون بـ60 جنيها (3.7 دولار) و30 جنيها (1.8 دولار) للطالب.

وأشار العناني إلى أنه يجري العمل على تطوير كل الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، بداية من مطار سفنكس ومطار القاهرة حتى المتحف، وكذلك توسيع مدخل المتحف، من طريق الفيوم 4 أضعاف المساحة الحالية، كما يجري رفع كفاءة الطريق الدائري.

وأضاف أنه سيتم التعاقد مع إحدى الشركات من أجل تشغيل وتقديم الخدمات في المتحف المصري الكبير، على أن يكون مدير المتحف والعاملين فيه من المصريين.

مصير متحف التحرير

وعن المتحف المصري في ميدان التحرير، قال العناني إن المتحف سيبقى على حاله بلوحة مرمر وتمثال زوسر وتمثال أخناتون وحتسبشوت وكل آثاره ولن ينسحب منه سوى عشرات القطع الخاصة بالملك توت عنخ أمون.

وأضاف أنه تم نقل تمثال توت عنخ أمون وكل ملحقاته للمتحف المصري الكبير سيكون شيء هائل كونه قرب من الأهرامات، موضحا أنه "سيتم عرض 5000 قطعة من مقتنيات توت عنخ أمون منهم 2000 سيعرضون لأول مرة".

وتابع: "نحن نعرض تاريخ دولتنا بمفردنا، المتحف المصري الكبير سيكون أكبر متحف في العالم يعرض حضارة دولة واحدة، وهي الآثار المصرية القديمة، والآثار المصرية تعد قمة الآثار في العالم".