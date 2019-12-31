وأظهر مقطع الفيديو نشرته ولانسكي على حسابها في إنستغرام تواجدها رفقة العديد من أصدقائها، الذين ساعدوها على الدخول وتسلق الهرم، حيث ظهر صديقها معها في المقطع واتضح أنه أشغل الحراس لتنفذ رغبتها.

وأثارت العارضة الجدل بعدما ورد لأجهزة الأمن بلاغ بإقدامها على ما فعلته، كما أنها وثقت تسلقها للهرم في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أرادت توثيق آخر مغامراتها في 2019 من مصر.

وأثناء تسلق ولانسكي للهرم، قال صديقها إن الشرطة في طريقها لتوقيف صديقته بعد أن تمكنت من الوصول إلى قمة الهرم.

وكشفت عارضة الأزياء الأميركية أن الأمن المصري أوقفها بالفعل وتم التحقيق معها لمدة ساعات قبل أن يتم الإفراج عنها، وتقرر ترحيلها من البلاد إذ رافقتها قوة أمنية واتجهت بها مباشرة إلى المطار لمغادرة البلاد.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصادر أمنية أن العارضة الأميركية نشرت الفيديو عبر حسابها الشخصي عقب سفرها خارج البلاد.