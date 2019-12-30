وظهرت في الآونة الأخيرة أنباء عن مشروع جديد للتعليق الصوتي على جي بي أس، للممثلة التي اشتهرت بأدوارها الكوميدية، وهو ما أكدته الفنانة بالفعل.

وشاركت طلبة تصريحا لوكيلة أعمالها، رانيا يحيى، أكدت فيه أن العمل جار على تسجيل صوت الممثلة في تطبيق خرائط جديد، بينما سيتم الحصول على حق استخدام خرائط غوغل.

أما الشركة الأميركية فنشرت على حسابها بالعربي، نفيا "كوميديا" لاستخدام صوت الفنانة في تطبيقها، وأكدت أن التطبيق سيبقي على نفس الصوت المستخدم.

ونشرت غوغل: " تساعد خرائط غوغل الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح. بقدر استمتاعنا بأفلام "بدرية طلبة"، نود التأكيد على عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط غوغل وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بنفس الصوت الحالي".

كما نشرت الصفحة عبارة " وده حصل هاو ماتش أو كلوك؟"، وهي عبارة اشتهرت فيها طلبة في فيلم "لا تراجع ولا استسلام.. القبضة الدامية".

وطلبت الممثلة المصرية من جماهيرها وضع عبارات شهيرة لها، يودون سماعها في التطبيق الجديد، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من جماهيرها.