ونشر بنزيمة، السبت، هداف الدوري الإسباني، لقطات فيديو له في مطعم الشيف نصرت، الشهير برشة الملح، في إمارة دبي، وهو يستمتع باللحم باهظ الثمن.

وحرص صاحب الـ32 عاما على تقطيع اللحم المطلي بالذهب القابل للأكل، بنفسه، ثم رش عليها حبيبات الملح الخشن على طريقة الشيف التركي، قبل أن يعانقه بمرح.

وكان نجوم كبار في عالم اللعبة قد التقطوا صورا متشابهة في المطعم ذاته، من بينهم ليونيل ميسي وفرانك ريبيري وبول بوغبا.

ويقضي بنزيمة إجازته الشتوية في مدينة دبي بعيدا عن الملاعب، مستغلا توقف منافسات الدوري الإسباني خلال فترة الأعياد.