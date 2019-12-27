وجاء خبر التغريم بعد معلومات وردت سابقا عن تعليق شبكة مطاعم "ماكدونالدز" في البلاد بهدف إجراء تحقيق في ملابسات وفاة اثنين من عامليها، هما كارلوس غابرييل (19 عاما) وزوجته ألكساندرا أنتونيلا بوراس (18 عاما) لقيا مصرعهما صعقا بالكهرباء أثناء قيامهما بتنظيف مطبخ أحد مطاعم ماكدونالدز في 15 ديسمبر الجاري.

وذكر بيان نشرته الهيئة أن الشركة، التي تشغل 29 مطعما، ارتكبت 6 مخالفات جدية لقواعد الأمان وحماية سلامة الموظفين، ما أدى إلى الحادث.

وأوضح البيان أن من بين هذه المخالفات غياب فحوصات منتظمة وتقييم مدى أمان ظروف العمل وغياب معايير السلامة لدى القيام بأعمال تنظيف عن لائحة القواعد الداخلية، إضافة إلى عدم استخدام العاملين وسائل الوقاية الفردية وخلاف ذلك من المخالفات، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الهيئة أن الشركة كانت على علم بوجود أعطال في عمل عدد من أجهزة المشروبات في المطعم، إلا أنها لم تعمل شيئا لإصلاحها ولم تبلغ بوفاة العاملين في الموعد المحدد قانونيا لذلك.

وكان المدير العام للشركة المشغلة لمطاعم "ماكدونالدز" في جميع أنحاء أميركا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي صرح سابقا بأن جهاز المشروبات بالمطعم، الذي حدثت فيه المأساة، تعرض لعطل كهربائي لم يتم إبلاغ إدارة الصيانة به.

وأضاف أن مطاعم ماكدونالدز في بيرو ستظل مغلقة حتى تنتهي من تحقيقاتها الخاصة فيما حدث.