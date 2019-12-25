وأقلعت الطائرة من مدينة بريزبن الأسترالية صوب مطار كوينز تاون جنوبي نيوزيلندا، لتقتل الأفعى هناك، حسبما أفادت وكالة "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية، الثلاثاء.

وأفاد المصدر بأن طيارا كان يستعد للهبوط على مدرج المطار، لكنه رأى شيئا غريبا سقط على الأرض فسارع إلى إبلاغ سلطات المطار، ولم يكن ذلك الشيء سوى أفعى.

وعلى الفور، تم استدعاء فرق الطوارئ في المطار التي هرعت إلى المكان، وكان من بينهم فريق الأمن البيولوجي الذي عثر على الأفعى وهي على قيد الحياة.

وفي النهاية المطاف أعلنت السلطات أن تم "إعدام الأفعى بشكل إنساني".

وأشارت السلطات إلى أن التحقيقات أفضت إلى أن الأفعى تسللت إلى متن طائرة قادمة من أستراليا، وسقطت على أرض المطار عندما فتحت عجلات الهبوط.

وفتش ضابط شرطة الطائرة القادمة من أستراليا، للتأكد من عدم وجود مزيد من الثعابين المختبئة في هيكلها السفلي.